Elezioni regionali Toscana, Roberto Salvini ed Elisa Meloni in campo

Roberto Salvini ed Elisa Meloni in corsa per la presidenza della Regione Toscana. Sarà un caso, ovviamente, ma un caso quantomeno bizzarro che nella Regione simbolo del Centrosinistra e del Partito Democratico alle prossime elezioni del 20-21 settembre due omonimi dei principali leader del Centrodestra si siano candidati.



Pd e Italia Viva corrono insieme con Eugenio Giani e nei sondaggi hanno un vantaggio esiguo - non più di quattro punti - sull'europarlamentare del Carroccio Susanna Ceccardi, candidata del Centrodestra unito. E' evidente che una sconfitta di Dem e renziani nella rossissima Toscana sarebbe clamorosa e storica e provocherebbe un vero e proprio terremoto politico anche a Roma.



Ed è in questo contesto che spuntano le candidature di Roberto Salvini e di Elisa Meloni, quest'ultima alla guida della lista civica di area ambientalista Volt. Ovviamente chiunque è libero di candidarsi, ma dal Centrodestra fanno notare come nell'ultimo sondaggio Noto la Meloni (Elisa) abbia un livello di conoscenza pari al 50% e di fiducia al 15. Valori elevatissimi che fanno dire a molti di FdI che l'effetto omonimia giochi un ruolo determinante.



I sondaggi ancora non rilevano Salvini (Roberto) ma tra i leghisti il timore è forte che non pochi elettori possano 'sbagliare' a votare credendo di scegliere l'ex ministro dell'Interno. Il tutto con la nuova scheda elettorale voluta con un vero e proprio blitz del Centrosinistra (accusano gli uomini della Ceccardi) che mette ancora più in evidenza i nomi dei presidenti (guarda caso).



Mentre la Meloni (Elisa) non ha un passato politico degno di nota, Salvini (Roberto) di Pontedera (Pisa) è consigliere toscano uscente eletto proprio con la Lega nel 2015 (quando come preferenze prese più voti della stessa Ceccardi nella lista della Lega) e poi cacciato per una frase ritenuta troppo 'forte' sulle lavoratrici del sesso.



Salvini (Roberto) è poi passato al Gruppo Misto, rimanendo in Consiglio, e per questo non deve raccogliere le firme per le Regionali 2020. Le elezioni sono una competizione a cui tutti hanno il diritto di partecipare e ci mancherebbe altro, ma il caso degli omonimi Salvini e Meloni comincia a preoccupare non poco Lega e Fratelli d'Italia. Proprio quando i sondaggi non escludono il clamoroso sgambetto al Pd e a Renzi.