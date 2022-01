"Salvini non vuole il voto nel 2022. Ma le elezioni non dipendono da lui"

Quirinale, "da Fratelli d'Italia lealtà a Berlusconi"



"Nelle dichiarazioni di oggi di Salvini emerge che il leader della Lega non vede le elezioni possibili a breve, ma terrei distinte le questioni del governo da quelle Quirinale e mi pare che lo dica anche Salvini", afferma ad Affaritaliani.it il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa.



"Le parole del segretario leghista potrebbero o meno, comunque, interferire sulla corsa al Colle. Sicuramente si capisce che la Lega è disponibile a far proseguire la legislatura fino alla scadenza naturale nel 2023, ma a quali condizioni non lo sappiamo, dopo aver ipotizzato un esecutivo con dentro tutti i leader dei partiti. Ma la prosecuzione della legislatura non dipende né dalla volontà di Salvini né di altri, un governo deve trovare la maggioranza in Parlamento per avere la fiducia. E non sarà affatto facile, a meno che non sia soltanto un'operazione per salvare la poltrona".



Salvini teme le elezioni perché nei sondaggi FdI ha più voti del Carroccio? "Non credo, anche il leader leghista sa perfettamente che la possibilità di un governo di Centrodestra passa dalle elezioni, non credo abbia paura di noi. La prima cosa che dovrebbe avere a mente, per noi è assolutamente così, è l'unità del Centrodestra". Nel vertice di venerdì FdI confermerà la sua lealtà a Silvio Berlusconi senza se e senza ma? "Prima Berlusconi deve sciogliere la riserva sulla sua candidatura al Quirinale, ne parliamo sabato dopo il vertice. Se scioglierà la riserva, avrà un sostegno leale di Fratelli d'Italia", conclude La Russa.