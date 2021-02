Elezioni, Salvini: "Non voglio il rinvio. Comunali a ottobre? No, noi pronti"

Amministrative, Salvini: nessuna richiesta di posticipare, pronti - "Rinvio a ottobre delle amministrative? Io spingo? E' una spinta di cui non sono consapevole. Non mi sto occupando di questo, sicuramente dovranno arrivare indicazioni in fretta, chiedo al ministero dell'Interno se ci sono le condizioni di sicurezza noi siamo pronti, se non è così ce lo dicano per tempo. Non abbiamo avanzato nessuna richiesta di posticipare siamo al lavoro per le squadre". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervistato a Radio24.

Governo, Salvini: Manca ancora mezza squadra, serve periodo assestamento - "Non c'è ancora il governo in carica, perché ancora manca mezza squadra. Occorre un periodo di assestamento, mancano i viceministri e i sottosegretari. Qualche giorno per partire a pieno regime è necessario". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio24.



Covid: Salvini,no zona rossa totale,c'e' bisogno ritorno vita - "C'e' bisogno di un ritorno alla vita, con serenita', prudenza e attenzione serve trovare delle soluzioni per ripartire". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini parlando a Radio 24. "La zona rossa nazionale- dice ancora - non ha senso, si deve intervenire su zone rosse a livello comunale o provinciale e occorre un cambio di passo nella comunicazione da parte dei virologi e dei tecnici per evitare confusione e messagggi contraddittori". Salvini risponde anche ad una domanda su Arcuri: "Lascio giudicare chi ascolta - dice -, il presidente Draghi ha ben chiara la situazione e penso che sara' lui a segnare il cambio di passo". Salvini aggiunge - rispondendo ad una domanda al riguardo - di apprezzare l'operativita' e la concretezza di Bertolaso.