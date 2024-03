Elezioni, tocca all’Abruzzo. Meloni prepara le “europee” con l’elmetto

Non sono gli insulti a Giorgia Meloni delle donne in piazza per la Festa dell’8 marzo a mettere in difficoltà la premier e il suo governo. E’ un fatto che, come dimostrato nelle recenti elezioni regionali in Sardegna, il centrodestra non ha più il vento in poppa e arranca negli ultimi sondaggi politici nazionali (Tecnè) con il Pd (20,3%) che recupera su Fdl (27,7%) con solo 5 punti che separano il campo largo (Pd, M5S, Avs: (40,2%) dal centrodestra (Fdl, FI, Lega: 45,8%). Schlein e Conte hanno pompato il risultato sardo di due settimane fa e adesso sperano nel bis delle regionali del 10 marzo in Abruzzo dando così un significato politico che va ben oltre la scelta del nuovo presidente della regione.

Per l’Abruzzo, Pd e 5Stelle puntano anche sul fatto che il candidato del centrodestra Marsilio è un paracadutato, essendo romano e vivendo ancora nella capitale. Aiuta anche la storia: il governatore uscente, in Abruzzo, non ha mai ottenuto la riconferma. Non c’è automatismo elettorale fra il voto in Sardegna e quello in Abruzzo ma c’è chi spera e c’è chi teme che ciò avvenga prima delle elezioni in Basilicata del 21-22 aprile in vista delle ben più significative Europee dell’8-9 giugno. Quanto incideranno i problemi territoriali rispetto a quelli nazionali? L’Abruzzo ha problemi infrastrutturali e di gestione del territorio, un gap economico che la pone a livelli di crescita simili a quelli del Mezzogiorno, anche inferiori: 27 mila euro di prodotto interno lordo pro-capite. Su questi temi, oltre che sul nodo sanità, si è svolta la campagna elettorale. Si vedrà se anche qui, come in Sardegna, saranno decisivi i giochi politici interni fra i partiti, le rivalse e così via, tutti gli ambaradan che alla fine possono risultare decisivi, non tenendo conto del quadro nazionale.

Tuttavia, comunque vada, Schlein e Conte sanno bene che le elezioni politiche nazionali (e le prossime Europee di giugno) sono altra musica. Tenere insieme Pd e i partiti di Conte, Calenda&C può anche essere possibile come accordo elettorale extra territoriale ma diventa impresa disperata come compagine di governo. Dove sono i contenuti? Non esiste una linea politica comune né tanto meno un progetto politico comune. Il Campo Largo è oggi una illusione politica di Schlein e un pezzo del Pd e zone limitrofe senza neppure la “nobiltà politica” del progetto berlingueriano del compromesso storico, comunque fallito.

Schlein e Conte procedono a tentoni sperando che dopo la vittoria in Sardegna arrivi il bis in Abruzzo. Ma sarebbe un bene per gli stessi Pd e 5 Stelle, per le opposizioni e, soprattutto, per il Paese?

Sul fronte opposto, Meloni e il suo governo non navigano in acque tranquille. Ieri la premier ha detto in tv: “Ho l’elmetto, lo porto anche quando dormo perché sta uscendo una natura livorosa, rancorosa dei nostri avversari e questo mi fa immaginare che accadrà un po’ di tutto, ma non mi preoccupa perché a me interessa il consenso”. E’ davvero questa la via giusta per tenere in piedi il governo e, soprattutto, il Paese? Va recuperata la fiducia con scelte politiche adeguate, non rincorrendo il consenso, in gran parte determinato da fattori emotivi, per lo più irrazionali e momentanei, cangianti ed evanescenti. Ma gli avversari sono deboli, confusi e, quando si tratta di sciogliere i grandi nodi, come quelli internazionali, divisi. Così Meloni può tenersi l’elmetto. A letto.