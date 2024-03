Emiliano all'Antimafia della Puglia. Esclusivo: richiesta audizione urgente

Bari, il caso Emiliano alla Commissione regionale Antimafia

Il caso delle parole pronunciate sabato scorso in piazza dal presidente della regione Puglia Michele Emiliano sulla visita alla sorella incensurata del boss Antonio Capriati fatta anni fa fa dallo stesso Governatore, allora sindaco di Bari, insieme ad Antonio Decaro, attuale primo cittadino e all'epoca assessore (poi smentita dallo stesso Decaro e ritrattata da Emiliano), sta montando sempre di più.



Dopo la richiesta della scorsa settimana di audire in Commissione regionale Antimafia Emiliano, Decaro e i procuratori - subito dopo la mossa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - alla luce delle parole pronunciate in piazza sabato scorso, secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Michele Picaro ha inviato una lettere proprio oggi al presidente della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia Renato Perrini per audire con urgenza il presidente Emiliano.