Eros Ramazzotti, un altro convertito: ora sta con la Meloni. "Se è seria..."

Eros Ramazzotti pubblica sui social una storia pro Meloni e

S'allunga la lista dei "convertiti" del governo Meloni: ora è la volta del cantante Eros Ramazzotti. L'ex marito di Michelle Hunziker in una storia pubblicata subito dopo la vittoria della coalizione del Centrodestra alle elezioni del 25 settembre sui social si era lasciato andare a una storia piuttosto piccante nei confronti della nuova leader: "Siamo esattamente quello che ci meritiamo", firmato "anonimo".

Ora, a distanza di poco piùà di un mese ritorna sull'esito del voto e scrive: "Al di fuori dei discorsi destra, sinistra, centro, non mi interessano i colori delle bandiere, spero che Giorgia Meloni faccia bene. Se sarà seria come sembra e anche la gente che ha chiamato al governo lo sarà, le cose potranno andare bene". Insomma, una sorta di retromarcia esplicita.

Ma non solo Meloni. Ramazzotti ha qualcosa da dire anche sull'attuale ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: "Tengo le dita incrociate e spero che Salvini faccia bene il lavoro cui è stato chiamato. Meloni mi sembra caz**ta però non deve mettere in mezzo quel passato che non è un bel passato. Guardi al presente e migliori l’Italia".