Europa e guerra, manifesto con Rizzo, Alemanno, Arlechino e Toscano

Mercoledì 8 maggio a Roma il professor Franco Cardini, con un gruppo di intellettuali, presenterà il Manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli – L’ITALIA E L’EUROPA CONTRO LA GUERRA, con la partecipazione di Marco Rizzo e Francesco Toscano, leader di Democrazia Sovrana Popolare, insieme a Gianni Alemanno e Massimo Arlechino, segretario e presidente del Movimento Indipendenza.

La presentazione è prevista per le ore 10:30 presso la Sede Stampa Estera a Palazzo Grazioli (Via del Plebiscito, 102).

I presentatori del Manifesto, oltre lo storico Franco Cardini, sono: l’antropologa Valentina Ferranti, l’analista Stefano Orsi, il biologo Enzo Pennetta e il filosofo Andrea Zhok.

Insieme ai leader dei due movimenti politici, parteciperà al confronto la diplomatica Elena Basile.

Sul Manifesto sarà promossa una raccolta di firme per dare voce a tutti coloro che non condividono i contenuti e le modalità con cui si sta sviluppando questa campagna elettorale europea.