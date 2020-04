Europa e Mes spaccano il Centrodestra. Chi ha ragione? VOTA

SONDAGGIO/ Centrodestra spaccato sull'Europa. Salvini e Meloni contro il Mes, Berlusconi a favore insieme a Renzi e Prodi. Chi ha ragione? CLICCA QUI PER VOTARE



CORONAVIRUS: BERLUSCONI A SALVINI, 'CENTRODESTRA RESTA E RESTERA' SEMPRE UNITO' - "Me lo lasci ripetere ancora una volta: la nostra coalizione fra partiti diversi rimane e rimarrà sempre unita: tutto il resto è solo fantasia". Ospite di tgcom24, Silvio Berlusconi, senza citarlo, rassicura Matteo SALVINI sulla tenuta del centrodestra, dopo le divisioni sul Mes.

Centrodestra, Salvini: Se esiste ancora chiedetelo a Berlusconi - "Berlusconi è d'accordo con Renzi e con Prodi? Chiedetelo a lui se esiste ancora il centrodestra. Secondo me è una via sbagliata quella di mettersi nelle mani della Germania e dell'Unione Europea senza cambiare condizioni". Così il leader della Lega, Matteo, Salvini durante un'intervista a Teleromagna che andrà in onda stasera. "Per ora le dichiarazioni di Berlusconi, Renzi e Prodi non fanno fare la spesa agli italiani" chiosa.

Mes: Lega, rammarico FI con Conte su posizioni di Prodi-Monti - "Prendiamo atto con rammarico che Forza Italia, sul Mes, sostiene le posizioni del governo Conte, le stesse che sono state di Prodi e di Monti". E' quanto sottolineano i capigruppo leghisti a Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, nella nota in cui annunciano che il partito di via Bellerio presentera' una mozione di sfiducia individuale contro il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri per la posizione dle governo sul Mes.