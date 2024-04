Europee, la Lega ridisegna il "Gioco dell'oca". Ecco cosa c'è nelle caselle

Europee, la Lega ridisegna il "Gioco dell'oca". Dalla farina di grillo all'utero in affitto: ecco cosa c'è nelle caselle rosse

Oscar Danilo Lancini, storico esponente della Lega ed ex sindaco di Adro noto per diverse clamorose iniziative, ha creato il proprio gioco dell'oca personalizzato: un gadget elettorale da distribuire con l'avvio della campagna elettorale in vista delle Europee. Le caselle rosse, da evitare per non rischiare l'eliminazione, racchiudono tutto ciò in cui il candidato leghista non crede: la carne sintetica, Greta Thunberg, la farina di grillo, il Covid, l'utero in affitto e la comunità Lgbtqia+ (che Lancini definisce “LGTBQXYZ+!?”).

Sessantatré tappe in totale: si parte da Adro e si arriva a Bruxelles. Sulla scatola è disegnato il volto di Lancini, i simboli dell'Europa, della Lombardia e della sua lista “Identità e Democrazia”. Nel tabellone, oltre ai nemici giurati del candidato leghista, ci sono anche tutti i cavalli di battaglia della sua politica: dalla dieta mediterranea alla difesa dei confini, fino a Pontida e al commercio con gli Stati Uniti. Ora l'ex sindaco di Adro, che fece brandizzare banchi, finestre e tetto della scuola con i “Soli delle Alpi” (poi rimossi dall'allora ministra dell'Istruzione Mariastella Gelmini), si presenterà per il terzo mandato all'Europarlamento.