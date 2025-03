"Europei parassiti", Forza Italia non ci sta: "Trump troppo duro. Meloni e Tajani ponte tra Usa e Ue"

"L'Europa, va ricordato al presidente Trump, ha contribuito a portare avanti con gli Usa moltissime missioni internazionali"



"Mi sembra un giudizio troppo duro nei confronti di una Europa che, invece, ha collaborato con gli Stati Uniti per conseguire obiettivi comuni". Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, che esprime il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commenta con Affaritaliani.it le parole durissime di Donald Trump sugli europei definiti "parassiti". Spera che Trump ritratti queste parole? "Non sono certo io a dire al presidente Usa che cosa dichiarare e come esprimersi. Ripeto, lo ritengo un giudizio troppo duro. L'Europa, va ricordato al presidente Trump, ha contribuito a portare avanti con gli Usa moltissime missioni internazionali, ad esempio contro gli Houthi nel Canale di Suez, in Libano e ovviamente anche il sostegno umanitario, economico e militare all'Ucraina".



Il portavoce nazionale di Forza Italia, vicinissimo al ministro e vicepremier Tajani, aggiunge: "Noi lavoriamo sempre per fare in modo che le tensioni diminuiscano e che con il dialogo ci sia comprensione reciproca tra le due sponde dell'Atlantico e questo si può fare solamente rendendo l'Unione europea più forte e più protagonista sullo scenario geopolitico internazionale".



Quanto al ruolo di mediazione di Giorgia Meloni che un ottimo rapporto personale con il presidente Trump, Nevi afferma: "Meloni può, e già lo sta facendo, lavorare per cercare di svolgere il ruolo di ponte tra Ue e Usa insieme al ministro degli Esteri Tajani che la settimana scorsa ha avuto un colloquio bilaterale con il segretario di Stato Usa Marco Antonio Rubio che è andato molto bene. La strada è quella di lavorare insieme, far scendere il livello delle polemiche. Stare insieme e collaborare conviene sia agli Stati Uniti sia all'Unione europea", conclude il portavoce nazionale di Forza Italia.



