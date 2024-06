Farage ad Affaritaliani.it: "Sarò primo ministro inglese nel 2029". Esclusivo

Europee, Farage: "Negli anni ho avuto al Parlamento europeo una storica associazione e vicinanza di idee e di programmi con la Lega"

"Se nel Regno Unito ci fosse un sistema elettorale come quello italiano, sostanzialmente proporzionale, prenderei gli stessi voti di Giorgia Meloni e diventerei primo ministro". Lo afferma ad Affaritaliani.it Nigel Farage, il leader della Brexit che pochi giorni fa ha annunciato la sua candidatura alle elezioni per il Parlamento britannico nel collegio di Clacton (Inghilterra del sud) alla guida del partito Reform UK.

"Il nostro sistema elettorale, maggioritario con collegi uninominali, è molto diverso e quindi la partita è estremamente più difficile. Il mio obiettivo, visto che abbiamo iniziato la campagna elettorale da solo 48 ore, è quello di sfondare e di portare una svolta a Westminster (letteralmente ha utilizzato il termine "break through") per poi vincere le elezioni e diventare primo ministro nel 2029".

Alla domanda su chi voterebbe se fosse un cittadino italiano alle elezioni europee di questo sabato e domenica, Farage risponde: "Non mi esprimo in modo esplicito non essendo italiano, ma posso affermare che negli anni ho avuto al Parlamento europeo una storica associazione e vicinanza di idee e di programmi con la Lega di Matteo Salvini".