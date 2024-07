Fascismo, ecco perché oggi è attraente per i giovani

L'inchiesta di Fanpage su GN (Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia) ha evidenziato che il fascismo, dopo quasi ottant'anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, continua ad attirare l'attenzione e l'interesse di molti giovani in tutta Europa. Questo fenomeno complesso può essere compreso attraverso diverse lenti sociologiche, psicologiche e culturali. Tra le motivazioni possiamo trovare la sfiducia nei confronti dei partiti politici tradizionali e delle istituzioni democratiche che portano i giovani a cercare alternative più vitali. Il fascismo è certamente attraente per coloro che vedono le democrazie liberali come inefficaci e corrotte, inoltre le democrazia liberali sono spesso gestite da minoranze organizzate in difesa di specifici interessi (Massimo Fini, Sudditi, Marsilio editore). Tra gli aspetti sociologici possiamo anche trovare il rifiuto di un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, i giovani possono sentirsi disorientati e privi di un senso di appartenenza. La cultura di origine fascista offre un forte senso di identità e di comunità , che può essere molto attraente per coloro che cercano un senso di appartenenza e di scopo dando anche una maggiore sensazione di ordine e stabilità grazie a un governo forte e di una società coesa.



La non accettazione del mondo in cui si vive porta all’adesione di ideologie ribelli in antitesi alle norme sociali e culturali dominate, l'attrazione verso il fascismo può essere vista anche come una forma di provocazione o di resistenza contro l'establishment, la vita consumistica senza senso e piccolo borghese. Se consideriamo i capi politici di oggi e li confrontiamo con il passato comprendiamo la mancanza di carisma, di autorevolezza e le figure autoritarie e carismatiche che spesso caratterizzano i movimenti fascisti possono esercitare un forte fascino su giovani in cerca di modelli di riferimento forti e decisivi.



L'attrazione dei giovani verso il fascismo in Europa è un fenomeno multifattoriale che richiede un'analisi approfondita e sfaccettata. Le motivazioni sociologiche, psicologiche e culturali interagiscono tra loro, creando un terreno fertile per l'adesione a ideologie in antitesi con il mondo liberl. Sicuri che il fascismo non sia un modello oggi riproducibile siamo convinti che la sua nascita e realizzazione sia specifica dei primi anni del ‘900, va anche ricordato che democrazia (liberale, elitaria, corporativa, rappresentativa etc), monarchia e dittature sono strumenti per governare il potere. Quello che stupisce per quanto riguarda l’inchiesta sono le risposte parziali dei dirigenti di Fratelli d’Italia, il simbolo del partito ha la Fiamma tricolore ed è quindi naturale il riferimento storico al MSI, partito nato per non restaurare ma non rinnegare il fascismo. La polemica su fascismo e FdI non ha senso, nei fatti il partito di Giorgia Meloni, come i partiti di destra precedenti, sono lontani dalle idee sia del primo fascismo (San Sepolcro) sia di quello del regime o della Repubblica Sociale di Salo’. Invece di guardare al passato, tutti i politici, dovrebbero darci una visione sul futuro, continuare con queste polemiche serve solo a coprire la mancanza di una prospettiva per il paese e l’Europa.