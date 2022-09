Fdi, Lollobrigida: "Modificheremo il Pnrr, reddito di cittadinanza da abolire"

Fdi, Lollobrigida annuncia l'addio definitivo al sussidio caro al M5s

Le elezioni si sono concluse con la vittoria netta del centrodestra che si appresta a governare. Dietro le quinte il partito che ha preso più voti di tutti, Fdi, prepara le future strategie. Mentre Giorgia Meloni incontra Tajani e studia la squadra dei ministri, il suo braccio destro Francesco Lollobrigida fissa alcuni punti chiave. "Il Pnrr - spiega il capogruppo alla Camera di Fdi - nasce da una crisi economica post-pandemica, con un preciso disegno, mutato con la crisi russo-ucraina. Guardare alle nuove criticità emerse, le politiche agroalimentari ed energetiche, vuol dire valutare insieme alla Commissione Ue quali possono essere le modifiche per spendere bene le risorse".

Lollobrigida affronta anche il tema del reddito di cittadinanza, annunciando un grosso cambiamento di rotta con il nuovo governo su quella misura. "Ragioneremo con gli alleati - spiega al Messaggero - sulle tempistiche per non impattare le sacche di disagio che si sono create. Senza dubbio si andrà verso l'abolizione, dando sostegni adeguati a chi non può lavorare". Parole chiare anche sulla Costituzione, che nei giorni scorsi lo stesso Lollobrigida aveva definito "bella ma con 70 anni di età". Il capogruppo alla Camera di Fdi spiega meglio le intenzioni del suo partito: "Il nostro obiettivo è rivedere la Costituzione in alcune sue parti, ma non è nostra intenzioni fare stravolgimenti alla Carta".