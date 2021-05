Fdi, su verbali Task Force Tar ci dà ancora ragione

Fdi, su verbali Task Force Tar ci da' ancora ragione - "Per la seconda volta i Giudici condannano Speranza e danno ragione a FdI nella battaglia per la trasparenza condotta nell'interesse di tutti gli italiani. I verbali della task force del ministro della Salute, sinora secretati, devono essere consegnati al deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami entro 30 giorni. E' quanto deciso quest'oggi dal TAR del Lazio che ha accolto il suo ricorso contro il ministro della Salute che si era rifiutato di consegnarglieli. Si tratta di documenti fondamentali, che, come affermato dallo stesso Ministero, hanno condotto alla dichiarazione dello Stato di emergenza del 31 gennaio 2020 determinando tutte le scelte operate dal Governo nella gestione della pandemia". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

Covid:Bignami (Fdi),Tar?In verbali motivo reticenza Speranza - "La Sentenza del TAR del Lazio con cui si ordina al Ministro Speranza di consegnarmi i verbali della task force è importantissima. Da un lato chiarisce come il Ministero della Salute continui a nascondere illegittimamente documenti fondamentali alla faccia della trasparenza tanto decantata anche nel suo libro. Ma soprattutto è fondamentale il contenuto di quei verbali che, come ha detto nelle sue difese il Ministero, hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 determinando tutte le scelte relative alla gestione della pandemia. E' una battaglia che abbiamo condotto nell'interesse degli italiani che hanno il diritto di sapere tutta la verità, contrariamente a quello che vuole Speranza. In quei verbali c'è il motivo della sua reticenza. E abbiamo più di un sospetto su quali ne siano le ragioni". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami.