Femminicidio: Parodi, 'nuovo reato? Forte valenza, vedremo concreta attuazione'

La nuova fattispecie del femminicidio "ha una forte valenza a livello politico e di indicazione generale cioè voler sottolineare la rilevanza di questo fenomeno - dove la donna viene uccisa in quanto donna che è un principio tremendo - quanto riusciremo a dare concreta attuazione dipenderà dall'analisi attenta della fattispecie e da quali strumenti di prove effettivi potremo mettere a punto per poter riuscire a contestare un reato che prevede una pena di estrema gravità e quindi richiede un impegno investigativo di estrema attenzione". Lo afferma Cesare Parodi, presidente dell'Anm, rispondendo a titolo personale, a margine del Comitato direttivo centrale dell'Associazione, a una domanda sulla norma che introduce il reato di femminicidio.

Femminicidio: Parodi, 'misure ddl? Condivisibili, ma per pm c'è un problema pratico colossale'

punto delicato previsione necessità per pm di sentire personalmente le persone offese e non più con delega alla pg "La valutazione, che faccio a titolo personale, è abbastanza paradossale. Le indicazioni del governo sono tutte in astratto condivisibili perché vengono a rafforzare un sistema di tutela, che negli ultimi anni più volte è stato rafforzato, e risponde a un'esigenza concreta, effettiva, straordinaria del Paese. C'è un punto particolarmente delicato, che mi rende difficile una valutazione: la previsione della necessità per il pubblico ministero di sentire personalmente le persone offese e non più con delega alla polizia giudiziaria. Questo è un principio estremamente nobile - perché vuol dire la presenza dello Stato nella persona di un magistrato immediatamente al fianco di una donna, di una persona vittima di reati - e in astratto più che condivisibile ma crea un problema pratico di proporzioni colossali". Lo afferma Cesare Parodi, presidente dell'Anm, rispondendo a titolo personale, a margine del Comitato direttivo centrale dell'Associazione, alle norme del nuovo ddl contro il femminicidio. "Non abbiamo gli strumenti dal punto di vista quantitativo, parlo del mio ufficio ma sono certo che la situazione è replicabile nella maggior parte degli uffici italiani, per dare una risposta adeguata a tutti questi casi", ha continuato parlando di un "principio bellissimo" ma di "una impossibilità". "Spero che prima dell'approvazione una valutazione su questo aspetto intervenga", conclude.

Femminicidio: Non una di meno, ‘introduzione reato? Propaganda, non serve aumento delle pene’

“Una giornata di sciopero transfemminista molto importante, uno sciopero contro tutti i lavori precari, sottopagati e al nero”. Così Serena Fredda di Non una di meno parlando del corteo che sta sfilando a Roma. Sulla misura annunciata dal Governo riguardante l’introduzione del reato di femminicidio, “è una mossa propagandistica - evidenzia Fredda - Una mossa calata dall’alto senza un confronto con i centri antiviolenza, con chi lavora tutti i giorni contro la violenza sulle donne. E’ un governo questo che si muove moltiplicando reati ma si dimentica che con l’aumento delle pene non c’è deterrenza. Serve un lavoro istituzionale serio per far sì che vengano decostruiti tutti quei meccanismi che riproducono la violenza. Il femminicidio è solo la punta dell’iceberg, bisogna impegnarsi per eliminare la discriminazione che riguarda le donne dalla scuola al lavoro. Su questo il Governo che sta facendo? Passi indietro”.

Femminicidio: Bonino, 'problema sarà applicazione reato'

"Va bene” che il Governo abbia avanzato una legge che introduce il reato di femminicidio, ma “il problema sarà l’applicazione, e questo sarà tutto da vedere. Poi se sarà realizzato o no, si vedrà”. Lo ha affermato la fondatrice di Più Europa, Emma Bonino, a Start su Skytg24.

