Stretta sulla violenza di genere, il governo accelera: in Cdm il disegno di legge che introduce il delitto di femminicidio

In Cdm arriva il provvedimento simbolo che conferma l'impegno del governo nella lotta contro i femminicidi e contro la violenza di genere

Accelerare e stringere ulteriormente le maglie in tema di reati legati alla violenza di genere: è questo l'obiettivo del disegno di legge che sarà oggi all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per questo pomeriggio alle ore 17.00. Un appuntamento che avviene alla vigilia dell'8 marzo, la giornata internazionale della donna. Il provvedimento presentato dai ministeri di Giustizia, Interno, Famiglia e Riforme istituzionali, è l'unico punto all'ordine del giorno, oltre a leggi regionali e varie ed eventuali.

L'ultima stretta in tema di violenza di genere era arrivata con l'approvazione della legge Roccella, Nordio e Valditara con cui erano già state rafforzate le misure cautelari: il braccialetto elettronico, il distanziamento fissato a 500 metri e non solo dall'abitazione della vittima ma anche nei luoghi che abitualmente frequenta, l'ammonimento e previsto l'arresto in flagranza differita con la produzione di video e foto. Un provvedimento che si è posto l'obiettivo di ridurre i tempi di tutte le fasi dei procedimenti, viste anche alcune condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Sono infatti previsti 30 giorni per il pubblico ministero per poter valutare il rischio e decidere la necessità delle misure cautelari, e dall'altra parte 30 giorni perché il giudice possa poi metterle in atto. Inoltre la vittima, o gli eredi, in stato di bisogno possono chiedere una provvisionale sulla liquidazione definitiva dell'indennizzo proprio per consentire a chi è stato offeso di non dover attendere la fine dell'iter giudiziario.

Nelle prossime ore si prevede quindi un nuovo inasprimento, che sarà contenuto nel disegno di legge presentato presumibilmente in una conferenza stampa dopo il Cdm e a cui potrebbero partecipare anche i ministri coinvolti nel provvedimento, Eugenia Roccella e Carlo Nordio. Il documento nasce infatti dalla collaborazione dei due dicasteri e dai rispettivi osservatori sul fenomeno, che negli ultimi mesi hanno lavorato coinvolgendo gli uffici giudiziari e gli esperti sul tema, analizzando i dati per proporre soluzioni tecniche e interventi legislativi adeguati alle nuove drammatiche cifre. Nuove norme che partono anche dell'esperienza maturata dopo l'introduzione del codice rosso rafforzato.