FI, Erica Mazzetti alla guida del dipartimento lavori pubblici

"Sono onorata e profondamente grata al Segretario Nazionale e Ministro degli Esteri Antonio Tajani e al nostro responsabile dipartimenti On. Alessandro Cattaneo per la fiducia. Non vedo l'ora di mettermi, come sempre ho fatto, a disposizione del mio partito per un tema che conosco bene e che e' determinante per lo sviluppo e per l'agenda di governo". Lo afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, scelta oggi per guidare il dipartimento lavori pubblici degli azzurri.



"Anche nel vasto e complesso mondo dei lavori pubblici - aggiunge Mazzetti - c'e' bisogno di proseguire in quella rivoluzione liberale, con l'apertura alle imprese e alle competenze, che abbiamo avviato con il nuovo codice degli appalti di cui sono stata relatrice. Dai lavori ordinari, alla manutenzione, al monitoraggio delle infrastrutture, fino alle grandi opere strategiche: c'e' molto da fare, molto da seguire, molto da spiegare bene. Mi impegnero' al massimo".