FIDANZA-FITTO (FDI); NO MES, GOVERNO RESPINGA ATTENTATO A SOVRANITÀ NAZIONALE

“Il Re è nudo. Le dichiarazioni del Presidente Centeno fanno definitivamente luce su quanto deciso nella riunione dell’Eurogruppo di ieri.Ai capi dei governi che si riuniranno domani al Consiglio Europeo verrà proposto di utilizzare linee di credito del MES, condizionate in prima battuta all’utilizzo per l’emergenza sanitaria ed economica e in seconda battuta a percorsi di rientro finanziario. Il che equivale per l’Italia a consegnarci mani e piedi allo strozzinaggio di Bruxelles, per poter utilizzare soldi di un fondo a cui contribuiamo lautamente”. È quanto dichiarano in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza e il Co-Presidente del gruppo ECR Raffaele Fitto. “Ribadiamo quanto più volte detto da Giorgia Meloni: per noi l’attivazione del MES con qualsiasi forma di condizionalità è un attentato alla sovranità dell’Italia e come tale va respinto a mittente. L’unica strada è svincolare le quote nazionali e riportarci a casa i nostri soldi per aiutare le nostre imprese. Ci attendiamo che il governo difenda per una volta l’interesse nazionale e non ci consegni a questo inaccettabile capestro”.