Firenze, leghista contro una rom: "Votaci e non la rivedi più". Bufera. VIDEO

Elezioni politiche 2022, il consigliere leghista di Firenze Alessio Di Giulio contro una donna rom: "Votateci e non la vedrete più"

"Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai piu'". Il riferimento del capogruppo della Lega a Firenze, Alessio Di Giulio, è a una donna nomade ripresa con lo smartphone. Il video sta facendo il giro dei social network, generando una lunga serie di reazioni da parte di esponenti del centrosinistra. "No, non dire cosi'", risponde la donna, dapprima sorridente. Ma il leghista continua: "Il 25 settembre vota Lega per fare in modo che a Firenze lei non ci sia piu'".

A questo punto, la donna si fa piu' timorosa ma non esita a rispondere: "Io non ho paura". "Questa e' la forca, questa e' la bestia, questo e' il volto della Lega che i Social Media Manager del partito verde cercano di nasconderci con i selfie con la Nutella, le felpe con i nomi di citta' e i video su Tik Tok. Non dimentichiamolo", scrive su Facebook Ilaria Cucchi, candidata con Verdi e Sinistra italiana, postando il video dell'esponente leghista. "Trovo spaventoso che ci possa essere in Italia qualcuno che pensa di poter mettere alla gogna una donna rom, che giri un video, che lo diffonda invitando a votare per non vedere piu' un essere umano.

Esiste pero' una legge in Italia che punisce quanti diffondono odio razziale e discriminazione", sottolinea Sandra Zampa, responsabile Salute nella segreteria nazionale del Pd: "Cio' che e' avvenuto a Firenze, ad opera di un esponente della Lega, il capogruppo Alessio Di Giulio che ha pubblicato questo filmato, e' di inaudita gravita' e va portato all'attenzione della magistratura. Rivela una cultura politica violenta e irrispettosa delle persone. La discriminazione e la persecuzione dei rom appartiene a un passato che pensavamo di non vedere mai piu' emergere. Una pagina tragica della storia che ha coperto di vergogna questo Paese".