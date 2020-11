Forza Italia che dialoga piace. Ma no ai berlusconiani nel governo

Agli italiani piace Forza Italia che dialoga con il governo Conte. E' il principale dato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi. Il 54,3% del campione dichiara che Silvio Berlusconi fa bene a cercare il confronto con l'esecutivo in questa fase molto delicata per il Paese. No dal 45,7%.

Ma Forza Italia non deve assolutamente entrare nel governo. La pensa così il 61,6% degli italiani, mentre si dichiara favorevole solo il 38,4% degli intervistati. Infine la proposta di Matteo Salvini sulla federazione di Centrodestra. Ben il 71,4% del campione crede che Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si uniranno in una federazione. Non la pensa in questo modo solo il 28,6% degli italiani.