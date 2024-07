Parla Francesca Pascale: “Sogno alleanza Forza Italia-Pd, sono pronta a scendere in campo in politica"

Francesca Pascale: «Sogno alleanza Forza Italia-Pd, sono pronta a scendere in campo in politica. Diritti civili? La penso come Marina Berlusconi». Lo ha dichiarato l'ex showgirl campana ed ex compagna di Silvio Berlusconi, da poco separata anche dalla cantante Paola Turci, in un'intervista rilasciata in esclusiva al magazine MOW.

«Il mio sogno è vedere Forza Italia, il mio partito di riferimento, con il Pd. E sì, sarei disposta a entrare in politica in prima persona». afferma ancora Pascale durante un incontro a Noto, nel siracusano, a margine dell'evento ‘Riflessioni sulla Transizione’ organizzato in questi giorni nella cittadina siciliana.