Funerali di Stato per Franco Frattini. Presenti anche Mattarella e Meloni

Roma, l'ultimo saluto all'ex ministro Franco Frattini, tra i presenti: Sergio Mattarella, Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e molti amici

Questa mattina (27 dicembre) a Roma, si svolti i funerali di Stato di Franco Frattini, nella Basilica dei Santi Apostoli, in piazza Santi Apostoli. Sono stati presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e tutte le più alte cariche dello Stato. Il Consiglio dei Ministri ha appena concesso le esequie di Stato.

Tra i presenti alla cerimonia funebre il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la Presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra e molti ministri, tra cui Piantedosi, Crosetto, Tajani.

Le esequie sono state celebrate dal cardinale Giovanni Battista Re: "Salutiamo un protagonista di alto profilo della Repubblica Italiana. La sua prematura scomparsa ha suscitato in tutti un senso di tristezza", ha detto nel corso dell'omelia.

Il cardinale Re ha proseguito: "È stato un uomo di fede in Dio con la coscienza sempre attenta all'etica una benemerita figura del nostro paese che ha servito le istituzioni con dedizione, professionalità e responsabilità in Italia e all'estero, distinguendosi per umanità e capacità di cogliere il nocciolo dei problemi e una innata inclinazione a guardare il futuro. Un grande personaggio della politica istituzionale e politica, un leale servitore del bene della nazione".