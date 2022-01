Quirinale, "Casini? Strada possibile. Se si arriverà al pareggio con il Csx"

"Se in una seconda fase si dovesse arrivare alla prospettiva del pareggio con il Centrosinistra, e non alla vittoria, quella di Pierferdinando Casini è sicuramente una strada possibile"



"In questo momento restiamo fermi alla prospettiva delineata dal comunicato di questa mattina dopo il vertice di eleggere un presidente della repubblica di Centrodestra", spiega ad Affaritaliani.it il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.



"Una prospettiva che spero ardentemente si possa verificare. Infatti, oggi ci asteniamo e domani ci saranno due votazioni. Poi è sotto gli occhi di tutti - prosegue l'esponente azzurro - che la partita è difficile e non è affatto facile vincere, anche se la speranza resta. Se poi, in una seconda fase che non è oggi, si dovesse arrivare alla prospettiva del pareggio con il Centrosinistra, e non alla vittoria, quella di Pierferdinando Casini è sicuramente una strada possibile", conclude Gasparri rispondendo alla domanda sulla possibilità di votare l'ex presidente della Camera.