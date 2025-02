Giustizia, Gasparri: "Sempre pronti a discutere, mai ad arrendersi. Maggioranza coesa su obiettivi"

"Il punto è la estrazione a sorte del CSM per i togati insieme alla separazione delle carriere. Per attuare il principio del giusto processo davanti a un giudice terzo già stabilito dalla Costituzione"

"La riforma della Giustizia è per noi un'assoluta priorità. Tutto si può discutere, ma il punto è l'estrazione a sorte del CSM per i togati insieme alla separazione delle carriere. Per attuare il principio del giusto processo davanti a un giudice terzo già stabilito dalla Costituzione".

Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se condivida o meno quanto affermato da diversi esponenti di Fratelli d'Italia, come ad esempio il presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato Alberto Balboni, e cioè che la riforma della Giustizia potrebbe subire modifiche a Palazzo Madama rispetto al testo approvato dalla Camera.



"Ci sono poi le riforme per noi fondamentali per limitare l'abuso delle intercettazioni e per intervenire sulla prescrizione. Per noi si tratta di un complesso di norme indispensabili. Sempre pronti a discutere, mai ad arrendersi. Per noi è un'assoluta priorità. E siamo certi che la maggioranza sia del tutto coesa su questi obiettivi, soprattutto di fronte ai reiterati episodi di uso politico della Giustizia che ormai non riguardano più Forza Italia ma direi tutto l'intero arco delle forze politiche, da sinistra a destra", conclude il presidente dei senatori di Forza Italia Gasparri.











Leggi anche/ Musk, offerta ufficiale choc per ChatGpt. La risposta di Altman: mi compro io X - Affaritaliani.it