Gasparri (FI): "Rottamazione delle cartelle e non solo per avere altre risorse per un calo più forte dell'Irpef"

"Indichiamo una strada e un metodo, ma siamo flessibili sulle modalità"



"Noi riteniamo che sia importante procedere con la rottamazione delle cartelle e con altri provvedimenti di natura fiscale e para-fiscale da cui poi trovare risorse per una riduzione ancora più forte dell'Irpef". Con queste parole il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il partito guidato da Antonio Tajani chieda subito al governo una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali per finanziare il taglio delle tasse al ceto medio.



"Per quanto riguarda le modalità tecniche siamo aperti al confronto con gli esperti del settore, a cominciare con quelli dell'amministrazione pubblica. Indichiamo una strada e un metodo, ma siamo flessibili sulle modalità", conclude Gasparri.



