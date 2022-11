Gemmato, bufera sui vaccini: "Parole strumentalizzate dall'opposizione"

Polemiche sui vaccini, la precisazione del sottosegretario Gemmato

"I vaccini sono armi preziose contro il Covid. Le mie parole sono state decontestualizzate e fatte oggetto di facili strumentalizzazioni", afferma il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato in seguito alle polemiche sulle sue dichiarazioni in merito all'efficacia dei vaccini.

"Sono stupefatto dalle strumentalizzazioni che l'opposizione sta montando in queste ultime ore in merito ad alcune mie dichiarazioni rilasciate ieri alla trasmissione Re Start di Rai 2. Ho sempre sostenuto la validità dei vaccini e la capacità che hanno di proteggere soprattutto i più fragili", ha precisato in una nota.