Gentiloni: bond Sure prima risposta comune Ue a crisi

Coronavirus: Gentiloni, "Sure primo passo ne seguiranno altri"

Il fondo europeo di disoccupazione - denominato 'Support to mitigate unemployment risks in emergency' (Sure) e lanciato dalla Commissione europea - e' un "primo passaggio simbolico e forse storico della messa in comune dell'impegno attuale e futuro". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, in un'intervista a Radio Anch'io. "Parliamo di mettere insieme le forze economiche tra Paesi che hanno un livello di debito e un accesso ai mercati diversi per una situazione di emergenza", ha proseguito, "questi 'Sure bond', chiamiamoli cosi', che verranno emessi per finanziare strumenti come la cassa integrazione, sono il primo esempio. Penso ce ne saranno altri perche' la discussione comincia a essere consapevole". A detta del commissario europeo ed ex premier, interventi simili si possono fare "a breve sul sostegno alla liquidita' alle imprese con la Banca europea degli investimenti e lo dobbiamo fare anche per quella che sara' la rinascita". "C'e' la proposta francese di un fondo comune per i soldi che serviranno usciti dall'emergenza", ha concluso Gentiloni, "bond non e' parolaccia, stiamo tutti parlando di bond comuni europei per obiettivi comuni". (AGI) All 020817 APR 20 NNNN

CORONAVIRUS: GENTILONI, 'MES NON E' ADATTO ALL'ATTUALE FASE DI CRISI'

"Il Mes nasce nel corso di un'altra fase, in cui c'erano alcuni stati in crisi sul piano finanziario - parlo della Grecia o del Portogallo - che vennero salvati a condizioni pesantissime, con dei programmi di rientro molto molto pesanti. Questo strumento, così come venne concepito, con questa condizionalità, non è adatto alla fase attuale. Il che non vuol dire - e in questo il presidente del Consiglio ha ragione - che, con regole diverse, non si possa usare". Lo ha detto, intervistato da "Radio anch'io" su Rai Radio1, il commissario europeo all'Economia, Paolo GENTILONI. "Non ci fossilizziamo, come è accaduto a diversi ministri dell'Economia di altri Paesi, provocando una paralisi al Consiglio europeo, solo su questo aspetto. Il concetto che deve passare è: abbiamo degli obiettivi comuni, li dobbiamo finanziare insieme, come sta avvenendo con il Sure. Questo, ad esempio, per sostenere finanziariamente le imprese, attraverso la Bei. Bond non è una parolaccia, bond è uno strumento comune, per degli obiettivi comuni", ha concluso GENTILONI.