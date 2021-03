Covid, tecnologia e ricerca scientifica: così è cambiata la geopolitica

Che cosa hanno a che spartire l’Innovazione tecnologica e la geopolitica? Molto, o per meglio dire tutto, ora più che mai. Il Covid-19 ha infatti rappresentato e rappresenta una rivoluzione copernicana per quanto concerne gli aspetti di penetrazione della tecnologia nella vita di tutti i giorni e, conseguentemente, anche dei rapporti fra individui, comunità e Nazioni. Ne è scaturita una fulminea corsa all’empowerment digitale e informatico, dove le esigenze del distanziamento sociale, a sistema con le discendenti restrizioni sugli spostamenti, hanno vieppiù dato un impulso deciso e vigoroso allo sviluppo di piattaforme informatiche sempre più veloci e performanti, accelerando la transizione digitale delle economie maggiormente sviluppate. Come in tutte le gare, tuttavia, c’è stato e c’è chi corre più degli altri, determinando con i propri successi un riassestamento dei delicati equilibri geostrategici globali.

Di nuovo, in pole position si profila il Dragone cinese, il cui budget per la Difesa è stato appena annunciato dal Ministero delle Finanze di Pechino: quasi 209 miliardi di dollari, con un incremento del 6,8% rispetto all’annualità precedente. Questi stanziamenti, finalizzati alla moltiplicazione e al potenziamento degli arsenali bellici nazionali, passano non a caso – dixit il Primo Ministro cinese Li Keqiang, gerarchicamente secondo solo al leader Xi Jimping – attraverso “la modernizzazione e lo sviuppo di nuove tecnologie”. Il che significa da una parte incrementare ulteriormente il numero di armamenti (peraltro già oggetto di una proliferazione significativa, si pensi come nel periodo 2005-2020 le navi da guerra cinesi, al netto delle dismissioni, siano salite di 117 unità, contro le sole 5 unità degli U.S.A.), dall’altra renderli sempre più intelligenti e autonomi nella capacità di portare a compimento azioni di deterrenza o finanche di ostilità (vedasi lo sviluppo delle testate ipersoniche HGV – Hypersonic Glide Vehicle in dotazione alla Marina Militare cinese).