Giorgia Meloni in Egitto: "Dialogo, ma ci ricordiamo di Giulio Regani" VIDEO

Meloni-al Sisi, dialogo ma Italia non dimentica caso Regeni

A margine dei lavori della Cop27, il summit sul clima in corso a Sharm el-Sheikh, Giorgia Meloni ha avuto diversi incontri bilaterali. Il faccia a faccia piu’ atteso non poteva non essere quello con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, il padrone di casa che questa mattina ha accolto il presidente del Consiglio con una stretta di mano. E’ la prima volta dopo la morte di Giulio Regeni che un leader del governo italiano torna in Egitto. Il caso, al pari di quello legato a Zaki, e’ stato affrontato nel colloquio. Sulle due vicende – hanno fatto sapere fonti di palazzo Chigi – il Capo dell’esecutivo ha sottolineato la forte attenzione dell’Italia. La ripresa del dialogo tra i due Paesi passa in primo luogo attraverso il capitolo dell’energia e del gas, ma il presidente del Consiglio ha voluto ribadire che l’Italia non dimentica quanto accaduto al ricercatore barbaramente ucciso all'inizio del 2016 al Cairo. Insomma, nell’incontro il premier ha fatto sapere di aver sollevato il tema del rispetto dei diritti umani, oltre ad aver affrontato con il suo interlocutore diversi dossier, dall’approvvigionamento energetico alle fonti rinnovabili, dalla crisi climatica all’immigrazione. Ma dalle opposizioni l’accusa e’ che Roma abbia tenuto nel nome degli interessi economici i dossier su Regeni e Zaki solo sullo sfondo.



Con il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak si e’ detta concorde sull'esigenza di dare una risposta unitaria all'aggressione russa all'Ucraina, con il presidente israeliano Isaac Herzog ha rimarcato la forte assonanza “sulla difesa dei valori comuni a partire dalla lotta all'antisemitismo”.

Cop27: Meloni, impegno riduzione 55% emissioni entro il 2030

L’Italia conferma l'impegno di ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 e l’obiettivo emissioni zero entro il 2050. Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla sessione plenaria dei lavori del Cop27, il summit sul clima in corso a Sharm el-Sheikh.