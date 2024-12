Giorgia Meloni scelta da Politico.eu come "Personaggio più potente del 2025"

"Liquidata come ultranazionalista eserciterà la sua influenza sia su Bruxelles che su Washington". Politico.eu, il principale network ed osservatorio sulla politica europea, ha scelto con questa motivazione come personaggio più influente del 2025 Giorgia Meloni.

Si tratta di un riconoscimento prestigioso per il nostro Presidente del Consiglio arrivato da un ente che in passato non era mai stato tenero verso i politici italiani.

"Chi chiami se vuoi parlare con l'Europa?

Se sei Elon Musk – l’uomo più ricco del mondo e consigliere chiave del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump – il numero che componi appartiene a Giorgia Meloni.

In meno di un decennio, la leader del partito di destra Fratelli d’Italia è passata dall’essere liquidata come una pazza ultranazionalista all’essere eletta primo ministro italiano e ad affermarsi come una figura con cui Bruxelles, e ora Washington, possono fare affari".

