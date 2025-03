Giustizia, timido disgelo governo-Anm. Chigi: "Disponibili al confronto". Parodi: "Vertice un fallimento? No"

"Il Governo ha ribadito la volontà di proseguire con determinazione e velocità nel percorso di attuazione della riforma costituzionale, auspicando la sua approvazione in tempi rapidi"



Timidi segnali di dialogo e di disgelo tra governo e Associazione Nazionale Magistrati dopo mesi di durissimo scontro. Una nota di Palazzo Chigi spiega che "si è svolto, questo pomeriggio a Palazzo Chigi, l'incontro presieduto dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tra il Governo e l'Associazione Nazionale Magistrati. Erano presenti i Vicepresidenti Tajani e Salvini, il Ministro della Giustizia Nordio e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano.

Al centro dell'incontro, franco e proficuo, la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere e il CSM all'esame del Parlamento. Il Presidente del Consiglio ha ringraziato l'ANM per le osservazioni e gli spunti emersi nel dibattito e ha annunciato la disponibilità di aprire un tavolo di confronto sulle leggi ordinarie di attuazione della riforma e sul documento in otto punti presentato dall'ANM, che riguarda l'amministrazione della giustizia. Il Governo ha ribadito la volontà di proseguire con determinazione e velocità nel percorso di attuazione della riforma costituzionale, auspicando la sua approvazione in tempi rapidi", conclude la nota della presidenza del Consiglio.

Giustizia, Anm: vertice a Chigi fallimento? No, momento di chiarezza - "In tutta sincerità, non mi aspettavo di più e non lo considero un fallimento. Lo considero un momento di chiarezza per la prosecuzione della nostra attività, per la nostra volontà di arrivare alla gente, di farci capire. In qualche modo ci aiuta perché sappiamo perlomeno che questo processo è destinato ad andare avanti, legittimamente: è una procedura costituzionale che noi rispettiamo e nella quale ci inseriremo come cittadini nel dibattito democratico". Lo ha detto il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, al termine del vertice con il governo a Palazzo Chigi sulla riforma della giustizia e la separazione delle carriere.

Giustizia: Parodi (Anm), governo ha smentito ipotesi di togliere polizia giudiziaria a pm - "Questo e' l'unico dato assolutamente positivo in quanto c'e' stata una precisa netta smentita della notizia che e' stata riportata dal 'Fatto quotidiano', sia il presidente Meloni che il ministro Nordio hanno detto che non hanno nessuna intenzione di dare corso a questa illazione giornalistica che e' stata pubblicata e che quindi in questo senso ci tranquillizza". Lo ha detto il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, al termine dell'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vertici di governo a Palazzo Chigi.