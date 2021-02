Governo, Casalino: "Draghi senza empatia, discorso un po' d'elite"

Casalino, mio futuro? Flusso naturale sarebbe in Parlamento - "Ho ricevuto diverse proposte ma il mio futuro lo vedo ancora nel mondo della politica". Lo dice a L'Intervista su Skytg24 Rocco Casalino. "Dipende anche da cosa fara' Conte" ma - spiega l'ex portavoce di Palazzo Chigi - "credo di aver servito lo Stato e imparato tante cose, il flusso naturale potrebbe essere il Parlamento".



Draghi: Casalino, discorso un po' d'elite, manca empatia - "Se devo essere sincero" la comunicazione del premier Mario Draghi "manca un po' di empatia secondo me" e "il discorso era "un po' d'e'lite". Lo sottolinea Rocco Casalino nel corso de L'Intervista, su Skytg24.



M5S: Casalino, costo alto da ok a Draghi ma si riprendera' - "Il M5S secondo me si riprendera', i valori, come quello dell'ambiente sono rimasti gli stessi. Certo l'appoggio a Draghi ha avuto un costo molto alto". Lo dice Rocco Casalino nel corso del L'intervista, su Skytg24.



Casalino,Conte in campo?Meglio leader partito che federatore - "Conte federatore? Io so che ruoli che si assumono senza sporcarsi le mani, senza fare campagna elettorale sul campo" non danno un riferimento "alla platea dell'astensione che ha bisogno di immagini. Sette-Otto punti non li recuperi come federatore, se Conte deve scendere in campo secondo me dovrebbe farlo come leader di partito non come leader di una coalizione". Lo dice Rocco Casalino nel corso de "L'intervista" di Maria Latella.



LEGA: CASALINO, 'SALVINI MACCHINA GUERRA CONSENSI, TANTO DI CAPPELLO' - La Lega e Matteo Salvini hanno fatto "tante capriole, faccio fatica a capire alcune posizioni, anche su Draghi. Credo che tutti facciano attenzione ai sondaggi, dicono che non contano ma appena il trend scende inizia il panico" e "quando accade tutti iniziano ad agitarsi. Può darsi che Salvini possa provare a spingere su alcuni temi, come ha fatto con noi. Lui è una macchina di consensi, tanto di cappello su questo. Gira, è molto sensibile al senso comune". Così Rocco Casalino, ospite de L'Intervista di Maria Latella su Skytg24.