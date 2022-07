Governo, Casini: "Conte non si trasformi in un Di Battista in doppio petto"

M5S, Casini: "Serve serietà, stop con questi balletti continui"



"Ieri Conte ha parlato di discontinuità. Nella Prima Repubblica quando si parlava di discontinuità lo si faceva spesso per chiudere un cambio di guida nel governo", sottolinea ad Affaritaliani.it il senatore Pierferdinando Casini, commentando l'incontro a Palazzo Chigi tra il leader del Movimento 5 Stelle e il premier Mario Draghi e le richieste dei pentastellati al capo dell'esecutivo. "Prendo atto che oggi i termini della questione sono cambiati. La terminologia è cambiata. Probabilmente Conte parla di discontinuità dei contenuti. Non credo ci sia spazio né per una discontinuità sui nomi, quindi cambiare Draghi, né sostanziale sui contenuti perché i vincoli internazionali e la situazione geopolitica ci comprimono i margini per avere tante fantasie".

L'ex presidente della Camera continua: "Oggi il termine discontinuità non si può adattare né al cambio del presidente del Consiglio né a un cambiamento sostanziale di contenuti. Per cui non capisco bene quale sia la richiesta di Conte nel momento in cui ha utilizzato il termine discontinuità. Penso che quando il leader del M5S è stato messo alla prova ha dimostrato una certa serietà e quindi difficilmente oggi può trasformarsi in un Di Battista in doppio petto. Di Battista da anni sta andando in Chiapas e in Russia, ma Conte fino a poco tempo fa incontrava Trump e Merkel nei vertici internazionali. Mi auguro solo che questi ultimi mesi di legislatura non siano caratterizzati da un tira e molla permanente che finirebbe per far perdere tempo al Paese e non credo che serva a far lievitare i consensi per il M5S. E' chiaro che la situazione del Paese a settembre/ottobre sarà peggiorata e questi balletti non servono a molto. Il mio auspicio - conclude Casini - è che si prosegua con la strada della serietà, unica medicina che serve sia al Paese sia alle forze politiche. Non credo sia possibile andare avanti con questa sorta di balletto continuo come quello che è stato impostato".