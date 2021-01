Governo, Di Maio ribadisce il 'No' Renzi: "Stiamo con Conte, saremo leali"

"Se si trova la maggioranza bene, altrimenti sono il primo a dire che si scivola verso il voto", è quanto ha affermato Luigi Di Maio a In mezz'ora in più, in merito ai numeri della maggioranza e a un suo possibile allargamento che fatica ad arrivare. Di Maio ha tirato dritto e ha chiuso a un possibile dialogo con i renziani. "Tra Conte e Renzi scegliamo Conte. Saremo leali al presidente del Consiglio", ha scandito il leader del M5s.

"Se non ci sono i voti adesso non ci sono neanche per il Conte Ter" @luigidimaio "Se non si può fare altro allora la parola dovrà tornare ai cittadini" #DiMaio #mezzorainpiù pic.twitter.com/qdl85eBJny — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) January 24, 2021

Di Maio ha inoltre ribadito che "Il voto di giovedì è un voto sul governo" e non solo sulla relazione sulla giustizia del ministro Bonafede. Nel merito Di Maio ha tenuto il punto su uno dei temi discussi, la prescrizione, che ha sottolineato come sia "un tema Di giustizia sociale, per i cittadini, noi non siamo donatori di sangue". Se non ci sono i voti per sostenere la maggioranza "si va verso il voto" ha concluso.

"Case farmaceutiche devono onorare quello che hanno firmato. Rapporto perverso quello degli Stati europei che dipendono da CEO aziende" @luigidimaio ministro Esteri #DiMaio #mezzorainpiù @RaiTre pic.twitter.com/JQBH7YhgfJ — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) January 24, 2021

"​Su Renzi è stato chiaro Conte: se Renzi staccava la fiducia no possibilità di tornare con Renzi e tra Conte e Renzi noi stiamo con Conte anche se" questo dovesse comportare un "ritorno al voto", ha detto Di Maio tornando sul merito della disputa fra Conte e Renzi e alla possibilità di ricucire con Italia viva. E se Renzi dimostra di essere affidabile, come dice il pentastellato Carelli? "Abbiamo provato in tutti i modi" a ricucire, ma "siamo stati chiarissimi: se Iv ritira la fiducia no presupposti per dialogo", ha aggiunto.