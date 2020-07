Governo, Gianni Letta il "burattinaio". Tratta con Conte per un nuovo esecutivo

L'emergenza Coronavirus non è finita, ma la crisi economica è tale che il governo traballa sempre più. Per questo sono partite le grandi manovre per tentare di formare una nuova maggioranza, con l'ingresso nell'Esecutivo dei "responsabili". Ad organizzare questo nuovo scenario c'è - si legge sulla Stampa - Gianni Letta, che con la spinta di Berlusconi, disposto ad entrare in maggioranza, sta incontrando in gran segreto diversi esponenenti politici. A giugno aveva visto Di Maio per conoscerlo, ma di recente ha incontrato, e non è la prima volta, anche il presidente del Consiglio, oltre a fare da tramite per alcune conversazioni avvenute tra Conte e Silvio Berlusconi.

Forza Italia al momento non reggerebbe un ingresso diretto nella maggioranza, è stato questo il fulcro del ragionamento. Rischierebbe di spaccarsi in tre. Una parte scivolerebbe verso Fratelli d’Italia, un’altra verso Matteo Salvini, ma una terza, cospicua, fatta di parlamentari moderati e nuovi “responsabili”, sarebbe disponibile a un allargamento della maggioranza, magari attraverso il veicolo di una “Italia viva” ampliata. Il presidente del Consiglio d’altra parte sa bene quanto il M5S sia a sua volta allergico al solo nome del Cavaliere. Ma Berlusconi in uno scenario del genere resterebbe defilato, diciamo nelle vesti di “padre nobile”. E Conte potrebbe rafforzare così il suo perimetro, visto che ha percepito che alcuni segnali d'insofferenza stanno crescendo anche nel Pd.