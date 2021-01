Governo: il 40% vuole Conte, 31% le urne.Giudizio degli italiani dopo la crisi

CRISI DI GOVERNO/ DOPO LA TEMPESTA CHE COSA DICONO GLI ITALIANI?

Dopo una due-giorni politica pazza, Nando Pagnoncelli, commissionato dalla trasmissione televisiva di La 7 Di Martedì, ha chiesto agli italiani se le dichiarazioni di questi ultimi giorni del premier Giuseppe Conte li avessero convinti. Il 34% riferisce di non credere a quanto detto dal premier. Il 32% crede invece alle parole di Conte. Il 34% non sa o non indica.

CRISI DI GOVERNO/ UN TERZO DEGLI ITALIANI VUOLE LE ELEZIONI

Alla domanda, "Che cosa sarebbe meglio per il Paese" ora, il 40% ha risposto "continuare con un governo guidato da Conte". Il 31% preferire che si vada alle urne e quindi "sciogliere il Parlamento e andare al voto". Il 14% invece ha risposto di "far nascere un governo guidato da un altro presidente del Consiglio".