Governo: ecco i ministri. Tutti i nomi. La bozza in mano ai leader. Esclusivo

Salvini e Tajani anche vicepremier



All'indomani dell'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato, senza i voti di gran parte di Forza Italia e grazie a una fetta delle opposizioni, e nel giorno in cui - salvo colpi di scena - il leghista Lorenzo Fontana viene eletto alla presidenza della Camera, Affaritaliani.it è in grado di rivelare l'ultimissima bozza della lista dei ministri che circola in queste ore tra i leader del Centrodestra.

Giorgia Meloni - presidente del Consiglio

Gianbattista Fazzolari - sottosegretario alla presidenza del Consiglio (Fratelli d'Italia)

Infrastrutture e Trasporti - Matteo Salvini (vicepremier) (Lega)

Esteri - Antonio Tajani (vicepremier) (Forza Italia)

Interno - Matteo Piantedosi (tecnico)

Economia - Giancarlo Giorgetti (Lega)

Giustizia - Maria Elisabetta Alberti Casellati (Forza Italia)

Difesa - Adolfo Urso (Fratelli d'Italia)

Sviluppo economico - Guido Crosetto (tecnico area Fratelli d'Italia)

Istruzione - Anna Maria Bernini (Forza Italia)

Politiche agricole - Gian Marco Centinaio (Lega) o Patrizio La Pietra (Fratelli d'Italia)

Turismo - Gian Marco Centinaio (Lega) o un esponente di FdI legato alle Politiche agricole)

Affari europei - Raffaele Fitto (Fratelli d'Italia)

Riforme (con delega alle autonomie regionali) - Roberto Calderoli (Lega)

Affari regionali - Mara Bizzotto o Erika Stefani (Lega)

Rapporti con il Parlamento - Maurizio Lupi (Noi Moderati)

Salute - Guido Bertolaso (tecnico)

Università - Letizia Moratti (tecnico)

Lavoro - Marina Calderone (tecnico, presidente dell'Ordine dei consulenti del Lavoro)

Beni Culturali - Alberto Barachini (Forza Italia)

Famiglia e Natalità - Simona Baldassarre (Lega)