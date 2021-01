Governo, Pd: "Avanti anche senza 161 sì. Poi il rimpasto. Chiuso con Renzi"

"Assolutamente sì". Con queste parole il vice-capogruppo al Senato del Partito Democratico Franco Mirabelli risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il governo Conte potrà andare avanti anche se oggi a Palazzo Madama non ci saranno 161 voti a favore della fiducia, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti dell'Aula. Ma così ci saranno problemi nelle commissioni... "Vedremo... Il presidente del Consiglio ha già detto che riconvocheremo i tavoli della maggioranza verificando se ci saranno altre forze disponibili per un patto di legislatura. Avremo le condizioni per dare un assetto alla maggioranza che consenta non solo di avere chiari gli obiettivi ma anche gli strumenti per governare in Parlamento", spiega il vice-presidente dei senatori Dem.



Recuperare il rapporto e l'alleanza con Italia Viva o allargare la maggioranza ai cosiddetti costruttori/responsabili? "Oggi la prima ipotesi mi pare impraticabile, con Italia Viva si è chiusa una stagione. Lo stiamo dicendo da giorni, si cercherà in piena trasparenza di allargare la maggioranza", sottolinea Mirabelli. Infine il rimpasto, che è sicuro... "E' una delle conseguenze che ho appena detto. Una riflessione alla luce del sole porterà a un nuovo patto di legislatura che definirà tutti i punti, compresa la compagine governativa", conclude Mirabelli.