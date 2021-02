Governo, Salvini: "Non ho frequentazioni assidue col Pd ma ora le avremo"

“Ho avuto contatti con Matteo Renzi, ci vediamo in Senato e ci saremo messaggiati una volta cosi come con altri leader di partito. Anche con Luigi Di Maio ci siamo scambiati sms”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ospite del Caffe della domenica di Maria Latella su Radio24. “Fa parte del mio mestiere, non ho frequentazioni assidue con il Pd ma le avremo”, ha aggiunto. “Io nel governo? L'ultima mia preoccupazione è il totoministri e la spartizione di poltrone, aspettiamo le proposte del professor Mario Draghi e vedremo. Non abbiamo iniziato a pensare a nomi e squadre, ci vedremo martedi pomeriggio e porteremo le nostre proposte per l’utilizzo dei fondi europei", ha sottolineato.

Quanto a Quota 100, Salvini afferma che "sarebbe errore clamoroso non prorogarla" e che l’anno appena cominciato "sarà economicamente e socialmente molto difficile, il 31 marzo c’è lo sblocco dei licenziamenti e tanti imprenditori saranno costretti a rinunciare a qualche collaboratore, quindi toccare Quota 100 e alzare l'età pensionabile in un anno come questo o il prossimo mi sembrerebbe un errore clamoroso. Questo non significa che Quota 100 sarà una questione non negoziabile, ci siederemo al tavolo con il Professor Draghi e ne parleremo", ha spiegato.