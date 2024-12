Governo, Salvini rassicura: "Arriviamo al 2027 nonostante qualche voto contrario. Limiti agli scioperi? La Sx non sa contare"

Governo, Salvini: "Arriviamo al 2027"

Governo, le forze di centro e le tensioni sugli scioperi: Matteo Salvini è intervenuto all'Assemblea di Noi Moderati a Roma, ribadendo la tenuta della maggioranza. "Questo è un governo in cui credo, che arriverà fino al 2027 nonostante il voto contrario su questo o quell'emendamento", ha detto in video collegamento il leader del Carroccio. "Con Maurizio c'è una conoscenza più che trentennale, dai banchi del consiglio comunale di Milano: come segretario della Lega ho più volto proposto di modificare la carta costituzionale ma mi hanno detto di no, perché io ritengo che per fare bene il parlamentare sia fondamentale avere una esperienza di amministratore del territorio, sicuramente se uno ha fatto bene il consigliere il sindaco meglio potrebbe fare il parlamentare", ha aggiunto.

Tornando alle polemiche sugli scioperi, Salvini ha sottolineato che "Landini non tutela i lavoratori ma prepara l'ingresso in Parlamento tra le file della sinistra". E sui limiti secondo Salvini "è chiaro che il diritto allo sciopero è tutelato dalla Costituzione e anche dal buon senso, tanto che sono stati quasi mille gli scioperi da inizio anno. Le opposizioni che parlando di diritto allo sciopero limitato hanno qualche problema con la matematica", ha affermato il vicepremier parlando a Radio24. Salvini ha ribadito che è pronto a precettare anche a dicembre.