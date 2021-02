Governo, Tajani: "Lo dico in modo chiaro. La maggioranza Ursula non esiste"

"Silvio Berlusconi ha detto una cosa molto chiara. La posizione di Forza Italia è per far nascere un governo dei migliori che rappresenti l'unità del Paese. Questa è la nostra posizione, poi vedremo che proposta farà il Capo dello Stato se fallisce il tentativo di far nascere il Conte ter. Valuteremo insieme agli alleati del Centrodestra e decideremo insieme". Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, intervistato da Affaritaliani.it sulla situazione politica.



Domanda secca: Forza Italia potrebbe partecipare a un governo con Pd, M5S e Italia Viva ma senza Lega e Fratelli d'Italia? "Non esiste la sostanziale unità del Paese se manca mezzo Paese. Voglio dire una cosa chiara e netta: la maggioranza Ursula in Italia non esiste. Si è realizzata a Bruxelles perché a guida Partito Popolare Europeo, che ha vinto le elezioni, al quale gli altri si sono accodati. La sinistra presenta ed evoca l'ipotesi della maggioranza Ursula per coprire i propri errori, a noi non interessa nella maniera più assoluta", spiega Tajani.



Alla domanda se Forza Italia abbia paura delle elezioni, il numero due del partito di Berlusconi risponde: "Forza Italia è il partito che nelle ultime settimane sta crescendo maggiormente nei sondaggi, non abbiamo alcuna paura delle elezioni, ci mancherebbe altro. Abbiamo però detto che prima del voto cerchiamo di capire se si può far nascere il governo dei migliori. Se poi la sinistra dice no a tutto è chiaro che l'unica strada che resta è quella delle elezioni. Non saremo certo noi a togliere le castagne dal fuoco al Pd".



Berlusconi Presidente della Repubblica nel 2022 come ha detto Matteo Salvini? "Abbiamo un Capo dello Stato e sarebbe poco rispettoso parlare del successore. Berlusconi è il nostro leader ed è ovvio che lo voteremmo per il Quirinale, ma non è il momento di parlare del prossimo Presidente. Massima fiducia in Mattarella", conclude Tajani.