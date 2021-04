Governo, tensioni su Recovery e non solo: rinviato il Consiglio dei Ministri

Tensioni e nodi da sciogliere su Recovery e non solo. Il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto iniziare in mattinata è stato rinviato. Secondo quanto si apprende da fonti Adnkronos un ministro avrebbe dichiarato: ”Non si sa quando si fa”. Ci sarebbero, infatti, ancora diverse problematiche da risolvere, a partire dal superbonus, che Movimento Cinque Stelle e Fratelli d’Italia chiedono di estendere al 2023, ma anche su altri punti, come le liberalizzazioni e quota 100. Nel frattempo si attende un nuovo orario di convocazione: il Consiglio dei Ministri dovrebbe comunque svolgersi in giornata.