Green Pass addio dal primo maggio. Stop a Cts e commissario straordinario

Covid, obbligo mascherine al chiuso fino al 30 aprile



Dal primo maggio finisce l'obbligo del Green pass: nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi in mattinata si sarebbe stabilito di mantenere l'obbligo di presentare il certificato verde in alcuni ambiti (base o super nei diversi luoghi) ancora fino al 30 aprile. Da maggio non sara' piu' necessario esibirlo.



Dal 1 aprile via l'obbligo di super green pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. E' quanto è emerso dalla riunione della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi.

A chi ha superato questa soglia d'età, per cui in linea generale l'obbligo resterebbe in vigore, sui luoghi di lavoro dovrebbe essere richiesto solo il certificato base.

La capienza degli stadi tornerà al 100% dal primo aprile e per accedervi sarà richiesto il green pass base. Mentre l'obbligo vaccinale resta in vigore fino a fine anno per il personale sanitario e Rsa

L'Italia non sarà più in stato di emergenza Covid e di conseguenza decadono il Cts e la struttura del commissario straordinario.

E' quanto emerso nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi. Al loro posto dovrebbe essere creata una unità operativa ad hoc al ministero della Salute per accompagnare il periodo transitorio e completare la campagna vaccinale.



"L'attuale regime" sull'obbligo di mascherine. previsto in tutti i luoghi al chiuso, compreso a scuola - restera' in vigore fino al 30 aprile. E' quanto emerso nel corso della cabina di regia, secondo quanto si apprende da fonti ministeriali.



L'obbligo vaccinale resta in vigore fino a fine anno per il personale sanitario e Rsa. E' quanto sarebbe emerso, a quanto si apprende da alcun fonti ministeriali, dalla riunione della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi.



La capienza degli stadi tornera' al 100% dal primo aprile e per accedervi sara' richiesto il green pass base. E' quanto sarebbe emerso, a quanto si apprende da alcun fonti ministeriali, dalla riunione della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi.