Grillo: "Aboliamo il contante, la Danimarca ha azzerato le rapine in banca"

M5s, Grillo: "I danesi sono passati da 222 episodi a zero. Seguiamoli"

Beppe Grillo si affida alle notizie provenienti dalla Danimarca per punzecchiare il governo a guida Meloni che ha innalzato il tetto del contante a 5mila €. Il fondatore e garante del M5s, - si legge su La Stampa - carica a testa bassa contro il nuovo esecutivo sulla questione del contante che, a suo dire, andrebbe risolta alla danese. La prova sarebbe un dato, che per il comico genovese è assolutamente rivelatorio: "La Danimarca - scrive in un post Grillo riportando dati di Finance Danmark - ha registrato il suo primo anno senza rapine in banca, poiché l’uso di denaro contante è diminuito negli ultimi anni. Nel 2021, il paese nordico ha avuto una sola rapina in banca e l'anno scorso addirittura non ne è avvenuta nessuna".

Ma lo stesso Grillo - prosegue La Stampa - solo fino a pochi anni fa, affermava l'opposto e esprimeva argomenti non molto dissimili da quelli usati recentemente da Meloni e dai suoi fedelissimi. "La grossa evasione - scriveva Grillo in un post intitolato proprio “L’indecenza delle banche” - e la massiccia esportazione di capitali non usano il contante, ma sovra- e sotto-fatturazioni e altri trucchi contabili. Le banche guadagnano su tutti i pagamenti, salvo quelli in contanti. Per questo vogliono colpevolizzare chi li usa. Con le carte di credito, bancomat ecc. lucrano le provvigioni addebitate ai negozianti, le commissioni sui movimenti di conto corrente, gli interessi".