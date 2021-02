Grillo e la strana idea di Perseveranza.Da nemico dell'euro ad amico di Draghi

Il dizionario spiega che con il termine 'perseveranza', sostantivo femminile, si intende la 'costanza di atteggiamento o di comportamento, in quanto accompagnata o motivata da propositi virtuosi o sostenuta da una convinzione personale'. Bene, oggi Beppe Grillo, fondatore di quel che resta del Movimento 5 Stelle, ha scritto post sul suo blog per cercare di serrare le fila dei deputati pentastellati in vista del voto di fiducia a Montecitorio al governo Draghi dopo il no di ben quindici dissidenti al Senato, immediatamente espulsi. Grillo ha fatto proprio riferimento alla Perseveranza (in maiuscolo): "Oggi, alle 21:55 la sonda Perseverance atterrerà su Marte. Alla stessa ora, la Perseveranza atterrerà su un altro Pianeta. La Terra. Piu' precisamente alla Camera dei deputati. I Grillini non sono piu' marziani. I Grillini non sono piu' marziani".

Insomma, il fondatore dei 5 Stelle difende la 'costanza di atteggiamento o di comportamento'. Ma vediamo un po' questa costanza...

Oggi, febbraio 2021, Grillo si schiera al fianco di Draghi, l'ex presidente della Bce che ha affermato in Aula che chi lo sostiene afferma l'irreversibilità dell'euro.

Peccato che solo qualche anno fa le dichiarazioni del fondatore del M5S fossero diamentralmente opposte, come dimostrano questi video. Addirittura nel 2014 (non un secolo fa) Grillo duettava al Parlamento europeo con Nigel Farage, il leader della Brexit che ha portato il Regno Unito fuori dall'Ue.

Dunque, quale Perseveranza??





Grillo: "O rinegoziamo il fiscal compact o usciamo dall'euro" - 22 mar 2014

GRILLO: USCIRE DALL'EURO IL PRIMA POSSIBILE - 18 dic 2014

BEPPE GRILLO CONTRO L'EURO: VOGLIAMO LA SOVRANITA' MONETARIA - 10 feb 2013

FUORI DALL'EURO - LO SPOT M5S PER TORNARE ALLA LIRA CON UN REFERENDUM

Intervento di Beppe Grillo al Parlamento Europeo [INTEGRALE] - 01/07/14