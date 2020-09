Grillo: "Non credo più nel Parlamento Meglio la democrazia diretta"

"Quando usiamo un referendum usiamo il massimo della espressione democratica, e per me la domanda andare a votare si o no alla riduzione dei parlamentari - per me che non credo piu' in una forma di rappresentanza parlamentare ma credo nella democrazia diretta fatta dai cittadini attraverso i referendum -, e' come fare una domanda ad un pacifista di essere a favore o meno della guerra". Cosi' Beppe Grillo intervenendo in collegamento con il parlamento europeo ad un incontro con Sassoli.

Recovery fund: Grillo, state costruendo societa' debito - "State costruendo una societa' del debito, questa e' la societa' del debito". Cosi'' Beppe Grillo nel suo intervento oggi in collegamento con il parlamento europeo ad un incontro con David Sassoli, facendo riferimento al Recovery fund.