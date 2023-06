Grillo "si riprende" il Movimento. Vede Conte e lo spinge verso Schlein

Appuntamento a porte chiuse all'hotel Forum a Roma

Beppe Grillo si riprende il Movimento 5 Stelle. Di fatto è così. "Un incontro per discutere fra noi di lavoro e sistema pensionistico", annuncia il leader del M5S, Giuseppe Conte, definisce l'appuntamento a porte chiuse di lunedì sera all'hotel Forum a Roma, dove avrà un dialogo sul futuro del lavoro in Italia con Beppe Grillo e Pasquale Tridico (presidente in uscita dell'Inps). L'ex premier lo ha detto a margine della presentazione del libro “Disuguaglianze e Conflitto, un anno dopo. Dialogo con Fulvio Lorefice”, di Fabrizio Barca, nella sala Soldini della Filt-Cgil a Roma.



Secondo quanto fonti qualificate contattate da Affaritaliani.it, Grillo, che ormai sembrava fuori dall'agone politica, torna a Roma per incontrare Conte e spingerlo a essere meno freddo su un'alleanza con il Pd di Elly Schlein. A partire dalle convergenze in Parlamento per arrivare ai prossimi appuntamenti elettorali (Europee escluse dove si corre con il proporzionale).