Gualtieri: “Rivedere Rdc, quota 100 ok". No ad aumento Iva su hotel e alberghi

"Serve serietà, credibilità, impegno, io mi sento in un gabinetto di guerra perché siamo consapevoli dei problemi". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri alla trasmissione 'Il mix delle 5' su Radio 1, sottolineando di essere fiducioso sulle misure assunte dal governo per rilanciare la crescita italiana. "Quota 100 non va abolita subito. Il Reddito di cittadinanza sta funzionando bene e lo difendo, non funziona a sufficienza sulle politiche attive sul lavoro e va migliorata questa seconda gamba, ci stiamo lavorando", ha aggiunto. "Assolutamente no" ad un governo 'Gualtieri'. "L'alternativa a questo governo sono le elezioni". Ha risposto il titolare del Mef alla trasmissione 'Il mix delle 5' su Radio 1.

Nessun aumento Iva per bar, ristoranti o alberghi allo studio. Lo precisa il Mef in una nota in relazione ad alcuni articoli di stampa su un presunto intervento sull'Iva che il Governo starebbe preparando. Il ministero "ribadisce che, come ha affermato chiaramente il ministro Roberto Gualtieri in un suo recente intervento televisivo, l'esecutivo intende incentrare la riforma fiscale sull'Irpef e di conseguenza non sta lavorando sull'Iva. Non è pertanto previsto alcun aumento dell'imposta, in linea con l'impegno più volte ribadito dal Governo a disinnescare tutte le restanti clausole di salvaguardia; il riferimento a eventuali possibili future limitate rimodulazioni, che alcuni organi di informazione hanno estrapolato da un ragionamento che chiaramente ribadiva quanto sopra, si limita a non escludere la possibilità di interventi minori, analoghi a quello che ha portato alla riduzione dell'Iva sugli assorbenti compostabili, che tuttavia non sono allo studio nel quadro del lavoro sulla riforma fiscale. Non sono quindi contemplati - conclude la nota - interventi su voci quantitativamente significative come bar, ristoranti e alberghi".

GUALTIERI: SALVINI HA FATTO CADERE IL GOVERNO PERCHè HA AVUTO PAURAalla domanda di Minoli se Salvini ha fatto cadere il governo per non dover gestire questa finanziaria difficile, Gualteri ha risposto: "Salvini ha avuto paura e in effetti lo spread era molto alto e la situazione era difficile.

Alla domanda di Minoli se la difficoltà maggiore per il paese sta dentro il governo Gualtieri risponde "La difficoltà è fuori"

Gualtieri: "Io penso che il governo arriverà alla fine della legislatura, il governo regge al 100%"

"Le elezioni ci saranno solo a fine legislatura"

Alla domanda di Minoli che cosa dev'essere un servizio pubblico nell'era moderna, Gualteri risponde: "una grande industria culturale organizzata intorno al prodotto e agli uomini di prodotto"

Alla domanda di Minoli se quota 100 e reddito di cittadinanza vanno aboliti o solo corretti, Gualteri risponde: " Non vanno abolito, il reddito di cittadinanza per la componente di sostegno alla povertà sta funzionando bene è una misura importante che io difendo. Non sta funzionando a sufficienza per le politiche attive"

"Alitalia deve diventare una compagnia che sta sulle sue gambe"alla domanda di Minoli se il rinvio a giudizio per eccesso di spese per manager illustri l'ha impressionato: Gualtieri risponde: " Mi ha impressionato, spero potranno dimostrare la loro innocenza"

Alla domanda di Minoli se conterà il merito in questa nuova stagione di nomine per le aziende, Gualteri risponde: "Conterà il merito...Non metteremo politici al vertice delle aziende"

Gualteri: "quest'anno vorremmo fare una riforma fiscale, in cui la digitalizzazione è fondamentale per la semplificazione"

Gualtieri: "Secondo me è importante che sia un ministro politico il Ministro dell'Economia perchè le scelte che dobbiamo compiere a livello nazionale ed europeo sono scelte politiche"