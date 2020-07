I renziani: "Sconfitta la demagogia. Con la revoca solo danni allo Stato"

La vicenza Autostrade "si è chiusa senza ricorrere a spericolate ipotesi di revoca, che avrebbe causato solo danni alle casse dello stato. Ha vinto la ragione sulla demagogia, adesso cerchiamo di fare bene le cose, nell’interesse di lavoratori, cittadini e investitori". Lo afferma ad Affaritaliani.it Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, commentando l'intesa trovata nel lungo Consiglio dei ministri sul caso Autostrade.



Autostrade, Faraone (Iv): con revoca rischiavamo penale da 23 mld - "Si è dimostrato che avevamo ragione. Un'alternativa alla revoca c'era. Noi abbiamo sempre detto che si possono creare le condizioni per punire chi ha sbagliato; e per ridurre drasticamente il ruolo di Autostrade. Per togliere la presenza del tutto, visto che hanno una concessione, l'unico modo per ridurre la loro presenza, è trovare un'intesa. La revoca ci avrebbe portato a 23 miliardi di euro di rischio di pagamento di penale. Per cui quelli che tu vuoi penalizzare li premi con 23 miliardi: una follia." Così Davide Faraone, capogruppo dei senatori di Italia Viva, questa mattina a Rai Radio1 all'interno di Radio anch'io condotto da Giorgio Zanchini.