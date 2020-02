Il Coronavirus 'riunisce' renziani e Pd.Da Rosato e Franceschini stesse parole

"Penso che in questa fase non vadano fatte polemiche, di nessun tipo, da nessuno. Bisogna solo che tutte le autorità lavorino con coesione e senso di responsabilità". Così Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se ritenga corretto che in questa fase di emergenza per il Coronavirus il governo assuma le competenze delle Regioni in materia di sanità.

Coronavirus, Franceschini: stop polemiche, ora lavoriamo a emergenza - "Stop immediato a ogni polemica. In queste ore non ci possono essere maggioranza e opposizione, destra e sinistra, regioni e governo. Dobbiamo solo tutti insieme lavorare per proteggere le persone e superare l'emergenza. Il resto dopo. #coronavirus". E' quanto scrive in un tweet il ministro dei Beni culturali e capo delegazione Pd al governo Dario Franceschini.